Bolsonaro já admitiu que brochou: "Quem disse que nunca está mentindo"

Jornalista Mônica Bergamo resgatou antiga entrevista dele à Playboy em que contou que já falhou na hora h, ao contrário do que disse a uma platéia extasiada no 7 de setembro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Entre tantas mentiras que Jair Bolsonaro contou no 7 de setembro, está uma que não passou despercebido pela jornalista Mônica Bergamo. Em sua coluna, ela conta que Bolsonaro já brochou e quem contou a experiência foi o próprio Bolsonaro, em uma longa entrevista para a revista Playboy, em 2011.

Na época, quando o CQC e a Luciana Gimenez. naturalizam Bolsonaro, a revista da editora Abril deu várias páginas para Bolsonaro falar sobre sua vida e sobre como via a vida alheia, inclusive sobre orientação sexual. E foi este o ponto destacado pela publicação, sem mencionar o termo homofobia.

“Uma conversa franca com o deputado federal mais intransigente do Brasil sobre homossexualismo (sic), regime militar (sic), justiça com as próprias mãos, tortura, Congresso Nacional e o dia em que recebeu a visita de Clóvis Bornay no quartel”, diz o subtítulo. O título da entrevista era o nome do entrevistado.

"Lógico! Quem nunca broxou está mentindo, pô!", disse ele. "À época com 56 anos, o mandatário era filiado ao PP e ocupava o cargo de deputado federal quando falou ao jornalista Jardel Sebba, editor da publicação. Questionado se sexo era importante para ele, Bolsonaro respondeu: 'É lógico que a minha atividade sexual não é a mesma de quando eu tinha 20, 30 anos, mas ela existe, tanto que casei de novo. Com o passar do tempo você fica ali em duas por semana, três por semana. E pode cair, né?”, escreveu Mônica.

Na entrevista Bolsonaro também falou sobre exame de próstata. "Você violenta a tua formação, os teus princípios”, afirmou ele sobre o exame necessário para para homens a partir de 40 anos de idade. "Mas sabe que aquilo é para ter uma vida sexual saudável. É constrangedor, mas, por favor, façam!", acrescentou, antes de entrar em detalhes sobre o procedimento.

”Quando deitei de barriga para cima e encolhi as pernas, ele botou a mão na minha canela, dei uma mexida, e ele disse: 'Calma, deputado, calma!' Não senti nada. Quer dizer, senti aquele dedo entrando e vi que ele tinha umas unhas grandes. 'Pô, Zé! Que unhão, hein?' E ele falou: 'Ah, o rabo não é o meu! É que eu toco cavaquinho'", contou ao jornalista Jardel Sebba.

O jornalista então perguntou: "Já caiu, deputado?". Foi quando o atual presidente admitiu que "brochou".

Talvez esta seja uma notícia para aqueles que, em coro, manifestaram adoração pelo pênis do ídolo deles.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.