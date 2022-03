Bolsonaro já decidiu afastamento de Silva e Luna da presidência da Petrobras. Substituto será Rodolfo Landim

A fórmula para a remoção do general é retirar seu nome da lista dos conselheiros da estatal edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Malu Gaspar informa em sua coluna no Globo nesta sexta-feira que o Palácio do Planalto já encontrou a fórmula para demitir o general Silva e Luna da presidência da Petrobras: "simplesmente retirar o nome de Silva e Luna da lista de nomes enviados para compor o conselho da empresa a partir de assembléia de acionistas marcada para 13 de abril", escreve.

Como o estatuto da empresa diz que o presidente tem que ser conselheiro, Luna estaria automaticamente destituído. Em seu lugar, entraria o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.

Landim já foi indicado para a presidência do conselho, mas passaria o cargo a outra pessoa e ficaria apenas no comando da companhia, já que o estatuto da Petrobras não permite que o mesmo executivo presida a empresa e o conselho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fórmula é a mesma da saída do ex-presidente da estatal Roberto Castelo Branco, que deixou a companhia no ano passado. Castelo Branco teve o nome retirado da lista de conselheiros um mês antes da assembléia e não pôde permanecer no cargo.

Bolsonaro vem repetindo a auxiliares que está decidido a tirar Luna da Petrobras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE