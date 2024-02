Bolsonaro já está preso. Arthur Weintraub explica

Apoie o 247

247 – O olavista Arthur Weintraub, irmão de Abraham Weintraub, que foi ministro da Educação de Jair Bolsonaro, explica por que o ex-presidente já está preso, ainda que não seja na Papuda. "Na prática, o mito já está numa forma de prisão domiciliar. Sem celular, computador, tablet, sem poder falar com indivíduos próximos dele, sem passaporte e sem poder chamar a zumbilândia para as ruas. Se desobedecer, vira prisão física (que em breve vai acontecer de qualquer jeito)", postou ele em suas redes sociais. Confira:

Na prática, o mito já está numa forma de prisão domiciliar. Sem celular, computador, tablet, sem poder falar com indivíduos próximos dele, sem passaporte e sem poder chamar a zumbilandia pras ruas. Se desobedecer, vira prisão física (que em breve vai acontecer de qualquer jeito). February 10, 2024

