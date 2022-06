Bolsonaro: Jesus Cristo "não comprou pistola porque não tinha" na época em que viveu

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer apologia ao uso de armas para o combate à criminalidade. Ele afirmou nesta quarta-feira (15) que Jesus Cristo "não comprou pistola porque não tinha" na época em que viveu. Os relatos dele foram publicados pelo Broadcast Político.

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro citou um trecho bíblico para justificar sua tese. "Jesus os adverte: 'Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, assim como a mochila de viagem; e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma'", afirmou, citando o capítulo 22, versículo 36 do Evangelho de Lucas.



Bolsonaro também resolveu criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais e com chances de vencer em primeiro turno. "Para ele, fazer aborto é igual extrair um dente", declarou aos apoiadores presentes.

Intenções de voto

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, contratada pelo banco BTG Pactual e divulgada na última segunda-feira (13), apontou Lula com 44% das intenções de voto, contra 45% de todos os outros candidatos somados.

Na pesquisa presencial da Quaest, patrocinada pelo Banco Genial e divulgada no dia 8 deste mês, o petista apareceu com 47% do eleitorado, contra 41% de todos os outros candidatos somados.

A pesquisa Datafolha, uma das principais do País e divulgada em 26 de maio, o ex-presidente venceria no primeiro turno, com 54% dos votos válidos, contra 30% de Bolsonaro.

