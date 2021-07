Bolsonaro lidera a extrema direita global, diz deputado que organizou encontro com neonazistas

247 - “Os europeus, espanhóis, alemães e até mesmo representantes da Hungria e Inglaterra enxergam o presidente [Bolsonaro] como o principal líder conservador do mundo com mandato. Eles mesmos procuram a gente para entender a nossa realidade, como o presidente vem se consolidando, como a direita no país vem se organizando”, explica o deputado Gil Diniz, que organizou o encontro entre Jair Bolsonaro e a vice-líder do partido AfD (Alternativa para Alemanha), a deputada de ultradireita Beatrix von Storch.

Beatrix é neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Adolf Hitler na Alemanha nazista, e já foi investigada por incitação ao ódio contra muçulmanos. O encontro dela com Bolsonaro gerou comoção e repúdio de diversas entidades judaicas. E mesmo judeus alinhados com Bolsonaro ficaram indignados, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Gil Diniz conta que foi procurado por representantes da direita chilena, ligada ao marido da deputada alemã, e sua assessoria fez a ponte com os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis (PSL-DF). E afirma que ele mesmo pediu a Jair Bolsonaro que recebesse Beatrix. A conversa da neonazista com Jair Bolsonaro ocorreu na quinta-feira passada (22) e não constou na agenda oficial da Presidência.

