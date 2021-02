Bolsonaro lista projetos prioritários para o Congresso: reformas, privatização da Eletrobras e mineração em terras indígenas

Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira (3) aos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e rodrigo Pacheco, a lista de projetos prioritários para 2021. Área social não entrou em prioridades edit

247 - Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira (3) uma lista com os projetos prioritários para seu governo, durante reunião com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM).

Entre os projetos definidos por Bolsonaro para este ano estão a reforma tributária, que tramita separadamente nas duas Casas; a reforma administrativa, além das PECs Emergencial, dos Fundos e a do Pacto Federativo. Bolsonaro também estabeleceu como prioridade a privatização da Eletrobrás.

O governo federal também pretende aprovar o projeto que regulamenta a mineração em terras indígenas, que é defendido pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro busca ainda a aprovação de projetos de lei referentes à partilha do petróleo e gás.

Parlamentares da oposição criticaram as prioridades estabelecidas pelo governo. O deputado Marcelo Freixo (PSOL) notou ausência de projetos de enfrentamento à pandemia e auxílio emergencial à população sem emprego.

"Bolsonaro acaba de entregar a Lira a lista dos seus projetos prioritários: excludente de ilicitude, liberação ainda maior de armas e munições... Nada sobre vacina, nada sobre o auxílio emergencial. O presidente quer que os brasileiros continuem morrendo de bala, fome ou covid", disse Freixo pelo Twitter.

