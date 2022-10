"Bolsonaro lucrou se aliando com a política tradicional", diz cientista político

Apoie o 247

Deutsche Welle - "Bolsonaro lucrou se aliando com a política tradicional" - Bolsonarismo soube usar ferramentas digitais para fazer trabalho de base e foi impulsionado ainda mais com o apoio da máquina partidária, segundo cientista político Marcos Nobre.O bom desempenho do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições é resultado de uma combinação de atuação digital e de política tradicional, avalia Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e professor do departamento de filosofia da Unicamp.

"Bolsonaro apelou para alguém que sabe fazer política tradicional, que pega recursos de campanha e consegue transformá-los em mais votos. Junto com isso houve uma atuação paralela dessa máquina de desinformação e propaganda do partido digital bolsonarista", afirma Nobre.

O pesquisador atribui ainda o sucesso eleitoral de Bolsonaro e seus aliados no primeiro turno ao "trabalho de base" do "partido digital bolsonarista", expressão que usa para se referir à militância aguerrida reunida no entorno do presidente. "A mensagem bolsonarista entra em grupos de mães, em discussões de grupos religiosos, de pessoas que procuram emprego – redes de solidariedade de todo tipo."

