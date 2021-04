Bolsonaro mais uma vez ignora mortes, promove aglomeração e empurra empurra (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro causou mais uma vez aglomeração neste sábado (17) durante passagem na cidade de Goianápolis (GO). A maioria do público que o aguardava no local estava sem máscara, e se empurrava para ter contato com ele.

Nesta sexta-feira (16), o Brasil completou 21 dias com a média de óbitos por Covid-19 acima de 2,5 mil, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Só nas últimas 24 horas, foram 3.305 vidas perdidas e novos casos 85.774 da doença, chegando ao total acumulado de 368.749 mortes e 12.832.455 registros do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

