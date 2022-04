Bolsonaro manda coroa de flores e presta condolências pela morte do general Newton Cruz, acusado de tortura na ditadura

Coroa de flores com os dizeres “tributo à democracia” foi enviada para o velório de Newton Cruz, que ocorreu neste domingo no Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro mandou uma coroa de flores para o velório do general Newton Cruz, que ocorreu neste domingo no Rio de Janeiro, com os dizeres “tributo à democracia”. Ele também telefonou para o neto do militar para prestar condolências.

Newton Cruz, que chefiava a Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) na ditadura militar entre 1977 e 1983, morreu na última sexta-feira (15) aos 97 anos.

Ele é acusado de ter participado de atos de tortura no período militar e de ter participado, juntamente com quatro oficiais da reserva do Exército e outros dois réus, da tentativa de atentado a bomba no Riocentro, em 1981. Em julho de 2014, recebeu habeas corpus concedido pelo Tribunal Federal da 2ª Região, por este ter considerado que o crime já estaria prescrito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O general, no entanto, morreu impune, mesmo que o crime tenha ocorrido pós-anistia, adotada em 1979. Ele foi acusado ainda de participação em pelo menos três assassinatos, entre eles o do jornalista Alexandre von Baumgarten, baseado no testemunho do Cláudio Werner Polila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE