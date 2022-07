Bolsonaro mandou mensagem cifrada a apoiadores para provocar o caos no Brasil antes das eleições

Apoie o 247

247 - Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (7), Jair Bolsonaro (PL) enviou uma mensagem cifrada a seus apoiadores para que estes causem o caos no Brasil antes da eleição deste ano. O ex-presidente Lula (PT) lidera todas as pesquisas eleitorais e a esta altura é difícil imaginar que não será eleito novamente presidente da República.

Em sua fala na qual incitou a violência, Bolsonaro chegou a mencionar a invasão ao Capitólio, nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Donald Trump, ao ser derrotado nas urnas, provocou seus apoiadores a atacarem os parlamentares para garantir a continuação de seu governo.

"Se o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército detectar fraude não vai valer de nada esse trabalho porque o sr. Fachin já declarou que isso não muda o resultado das eleições. Não preciso aqui dizer o que estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, e você sabe como deve se preparar, não para um novo Capitólio, ninguém quer invadir nada, mas nós sabemos o que temos que fazer antes das eleições", falou Bolsonaro.

“Eu duvido do sistema eleitoral, é um direito meu duvidar. Quero aperfeiçoamento”, afirmou o chefe do governo, eleito para deputado federal ao longo de 28 anos e para presidente da República em 2018 por meio das mesmas urnas que serão utilizadas no pleito de 2022.

