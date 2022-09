'Bolsonaro manipula o sentimento religioso na tentativa de controlar a população', dizem padres católicos

Apoie o 247

247 - Mais de 450 padres católicos de diversas Dioceses, Ordens, Congregações e Institutos de Vida Consagrada de todo o Brasil e do exterior iniciaram um movimento chamado Padres da Caminhada e Padres contra o fascismo. Em carta, os religiosos afirmaram haver "claros sinais de autoritarismo e fascismo" no governo. Segundo eles, Jair Bolsonaro (PL) "sempre manipulou o sentimento religioso da população brasileira, tentando convencê-la de que é um homem cristão, religioso e, por isso, digno e bom".

"Trata-se apenas de uma estratégia de controle das consciências, visto que todo o seu discurso e suas ações são uma total oposição ao Evangelho de Jesus", escreveram.

No documento, os padres criticaram a gestão da pandemia, o discurso de ódio e as fake news do ocupante do Planalto. Os religiosos destacaram também que, após a eleição de Bolsonaro, aumentou a pobreza e o desmatamento.

