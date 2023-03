Bolsonaro marca exames para a semana em que irá depor à PF sobre o escândalo das joias

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) marcou para a próxima semana uma série de exames em função de suas crises de obstrução intestinal resultantes do evento de Juiz de Fora em 2018, durante a campanha eleitoral. Convenientemente, nos últimos anos as crises de saúde de Bolsonaro ligadas ao caso coincidiram com momentos em que seu governo passava por crises. O caso das joias é mais uma delas, desta vez para sua imagem pessoal.

A nova bateria de exames será realizada na mesma semana em que o ex-mandatário deverá prestar depoimento à Polícia Federal (PF) no âmbito do inquérito que apura o escândalo das joias sauditas que foram introduzidas ilegalmente no país por membros de uma comitiva oficial e que Bolsonaro tentou se apropriar. O depoimento deverá acontecer no dia 5 de abril, em Brasília.

Segundo o UOL, Bolsonaro deverá realizar exames de ressonância magnética, tomografia, sangue e outras avaliações em um hospital de São Paulo. A última internação do ex-mandatário aconteceu em janeiro deste ano, nos Estados Unidos. Bolsonaro passou 89 dias em solo estadunidense após deixar o país dois dias antes do término de seu mandato à frente do Executivo Federal. Ele retornou ao Brasil na quinta-feira (29).

Ainda conforme a reportagem, “a equipe médica do presidente irá avaliar, com os resultados em mãos, se há necessidade de uma nova cirurgia no intestino. Em outras internações de Bolsonaro, essa possibilidade foi descartada”.

Nesta sexta-feira (30), a Polícia Federal afirmou haver “indícios concretos” do envolvimento direto de Jair Bolsonaro (PL) nas tentativas de liberação das joias sauditas, avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões, que membros de uma comitiva oficial tentaram introduzir ilegalmente no Brasil e que acabaram retidas pela Receita Federal.

