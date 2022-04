'Bolsonaro me chama de ladrão. Com a família que ele tem? Não tem sentido', diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (26) à mídia independente e youtubers, rebateu as repetidas acusações de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores contra ele.

O petista disse que "não tem sentido" ser chamado de "ladrão" por Bolsonaro, dada a quantidade de denúncias que cercam o chefe do governo federal e seus familiares. "O Bolsonaro de vez em quando faz discurso me chamando de ladrão. Com a família que ele tem? Não tem sentido".

Lula lembrou que os governos petistas tinham mecanismos de transparência na apuração de denúncias de corrupção e afirmou que acabará com os sigilos impostos por Bolsonaro sobre temas sensíveis à sua gestão. "Façam um levantamento das denúncias que já foram feitas contra ele e nenhuma foi apurada. No nosso governo a gente tinha a Lei da Transparência, a gente permitia que as pessoas soubessem das coisas. Agora não, você não sabe de nada. Falou mal do filho dele? Sigilo de 100 anos. Falou mal da tia? Sigilo por 100 anos. Para quê esconder mentira por 100 anos? Vamos ter que desvendar essas mentiras, obviamente".

