Bolsonaro mente ao afirmar que crianças eram ensinadas 'a fazer sexo a partir de 6 anos de idade' nas escolas

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (1), que estudantes brasileiros eram estimulados a aprender a "fazer sexo a partir de 6 anos de idade" nas escolas durante governos anteriores. Ao abordar a condução das políticas educacionais no país, ele disse que a educação virou uma "fábrica de militantes".

"Estamos mudando isso tudo, já mudamos muita coisa, para você mais que sonhar, ter a certeza que a garotada irá a escola para a prender física, química, matemática, biologia, história, geografia, e não aprender a fazer sexo a partir de 6 anos de idade" - disse em sabatina na RedeTV.

Bolsonaro ainda afirmou que existiam livros didáticos "absurdos simulando crianças fazendo sexo" e que "deturparam o ensino fundamental via ideologia de gênero". As afirmações do ocupante do Palácio do Planalto são feitas pelo menos desde 2018, e especialistas já afirmaram que a ideologia de gênero não existe, destaca reportagem do jornal O Globo.



