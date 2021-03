Bolsonaro mente e diz que Brasil é o país que mais vacinou contra a Covid-19

Metrópoles - Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou a apoiadores, na manhã desta quarta-feira (3/3), que o Brasil é o país que mais vacinou, “em valores absolutos”, contra a Covid-19 .

“O Brasil, em valores absolutos, é o país que mais está vacinando. Temos 22 milhões de vacina pra este mês. Mês que vem deve ser mais 40 milhões. O país está mais avançado nisso”, enfatiza o presidente.

De acordo com a plataforma Our World in Data, na verdade, o Brasil se encontra em quarto lugar no ranking de número absoluto de doses aplicadas. E na 17ª posição quando se leva em conta a porcentagem da população imunizada.

Os dados compilados pelo site, levam em conta as duas doses administradas, ou seja, quando o indivíduo está totalmente imunizado. No ranking, considerando as vacinas que estão sendo aplicadas nos brasileiros, Coronavac e da AstraZeneca – ambas necessitam de duas doses – são 1,5 milhão de indivíduos imunizados.

Já quando se trata de indivíduos que receberam pelo menos uma dose dos imunizantes, o Brasil sobe para a quarta posição, com 6,8 milhões de pessoas vacinadas.

Os dados são atualizados todas as manhãs, no horário de Londres.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.