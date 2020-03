Bolsonaro monstro protesta porque Congresso favoreceu os mais desprotegidos do país

Bolsonaro usou suas redes sociais para destilar seu ódio aos mais pobres e ao Congresso. Na manhã desta quinta ele reclamou que os parlamentares derrubaram seu veto e ampliou o número de famílias com acesso ao BPC, benefício que é pago a idosos e pessoas com deficiência edit

247 - Bolsonaro mais uma vez demonstrou seu ódio aos mais pobres e usou suas redes sociais nesta quinta-feira (12) para atacar mais uma vez o Congresso Nacional. Ele reclamou que a Casa derrubou seu veto e aumentou o número de famílias com acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência.

“Tal medida impõe uma despesa extra de R$ 20 bilhões ao Executivo no corrente ano”, reclamou ele.

Com a mudança, informa reportagem do portal G1, terão direito ao benefício idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo – R$ 522,50, pelo salário vigente de R$ 1.045. Atualmente, o limite é um quarto de salário, ou R$ 261,25 por membro da família.

O veto derrubado seguirá para promulgação por parte do presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente não promulgar no prazo de 48 horas, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Veja:

- O Congresso derrubou nosso veto e ampliou o número de famílias que podem se habilitar ao BPC, Benefício de Prestação Continuada.



- Tal medida impõe uma despesa extra de R$ 20 bilhões ao Executivo no corrente ano. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 12, 2020