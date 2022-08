Bolsonaro não dá garantias de que aceitará resultado das eleições

Apoie o 247

247 - Durante entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22), Jair Bolsonaro colocou uma condicionante de que só reconhecerá o resultado das eleições se considerar que as eleições foram limpas. Ele continua pondo em dúvida o sistema eleitoral do país.

"Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas", afirmou o ocupante do Palácio do Planalto e candidato à reeleição.

Em outro momento da entrevista, questionado sobre as ações antidemocráticas de seus apoiadores, como a defesa do golpe e da implantação de uma ditadura militar no país, Bolsonaro disse que se trata de "liberdade de expressão".

