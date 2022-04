'Bolsonaro não é evangélico, nem católico. É mentiroso e fariseu', diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto na disputa pela Presidência da República, afirmou que Jair Bolsonaro “mente todo santo dia. Ele é uma pessoa que mente inclusive utilizando o nome de Deus em vão”. De acordo com o UOL, o ex-presidente também ressaltou que “ele (Bolsonaro) não é evangélico, ele não é católico, ele é um fariseu".

Segundo Lula, que nesta quinta-feira (28) participou de um evento promovido por lideranças da Rede Sustentabilidade em apoio à sua candidatura presidencia, “nessa eleição, agora, a gente está juntando todas as pessoas de esquerda do país, todas as pessoas de bem desse país, todas as pessoas que acreditam que é possível construir um outro país pra gente tirar da presidência da República um cidadão que jamais deveria ter chegado à presidência da República".

O evento contou com a participação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), dos deputados federais Joênia Wapichana (Rede-RR) e Túlio Gadelha (Rede-PE), além da presidente nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

