"Bolsonaro não fez transposição nem para lavar mentiras", diz Lula

247 - Em discurso neste sábado (30), em Fortaleza, o ex-presidente Lula (PT), criticou Jair Bolsonaro (PL) por usar em sua campanha eleitoral propagandas sobre a transposição do rio São Francisco como um feito de sua gestão.

“Na verdade, ele não conseguiu fazer transposição nem para levar água para a boca dele, para lavar de tanta mentira que ele conta para esse país”, disse Lula, durante convenção do PT no Ceará que oficializou as andidaturas do deputado Elmano de Freitas ao governo do Estado e do ex-governador Camilo Santana ao Senado.

A transposição do rio São Francisco começou em 2008, no segundo mandato de Lula.

“Era impossível fazer a transposição do São Francisco. Dom Pedro tentou quando era imperador e não conseguiu. Pois bem, nós fizemos”, disse Lula.

Bolsonaro tenta ser o pai da obra. Em abril de 2019, um relatório do governo federal apontava que, em fevereiro daquele ano, as obras da transposição do rio São Francisco estavam 96,9% executadas.

No entanto, em janeiro de 2022, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) apontou que o projeto avançou para 98,64% em dezembro de 2021, alta de apenas 1,74 ponto percentual.

Neste sábado, Bolsonaro voltou a abordar a transposição em suas redes sociais.

TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: Mais exemplos surgindo do Sertão Nordestino ganhando vida, produção e renda ao agricultor. pic.twitter.com/IBVoKGAuRq — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 30, 2022

