Bolsonaro não participa de reunião com presidentes sul-americanos sobre coronavírus

Um dia depois de quebrar recomendação sanitária e manter contato com apoiadores, Jair Bolsonaro não participou nesta segunda-feira (16) de reunião por videoconferência com sete presidentes sul-americanos para discutir o combate à pandemia

247 - Jair Bolsonaro decidiu não participar de uma reunião nesta segunda-feira, 16, por videoconferência, com chefes de Estado da América do Sul para discutir atuação conjunta no combate à pandemia de coronavírus.

Ausência de Bolsonaro ocorre um dia depois dele quebrar recomendação médica, por ter tido contato com 12 pessoas testadas positivo para o coronavírus, e participar das manifestações golpista desse domingo, 15, e interagir com eleitores que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Participaram da videoconferência diversos mandatários da região, entre eles os presidentes Alberto Fernández (Argentina), Martín Vizcarra (Peru), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Sebastián Piñera (Chile), Lenín Moreno (Equador), Ivan Duque (Colômbia) e Jeanine Añez (Bolívia). O Brasil foi representado pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que cumpre período de isolamento por ter tido contato com pessoas que contraíram o coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 200 casos confirmados e 1.913 suspeitos do novo coronavírus.