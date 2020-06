Bolsonaro não quer depor pessoalmente na PF no inquérito em que é investigado

Jair Bolsonaro não quer depor pessoalmente no inquérito em que é investigado por interferência na Polícia Federal. Pede que o STF o autorize a se manifestar por escrito edit

247 - Auxiliares de Jair Bolsonaro já enviaram recado ao Supremo Tribunal Federal de que o titular do Planalto quer depor apenas por escrito no inquérito em que ele é investigado por interferência na Polícia Federal.

A decisão cabe ao ministro do STF, Celso de Mello. Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, o procurador-geral da República, Augusto Aras, deve opinar a favor de que Bolsonaro deponha por escrito, lembrando precedente do ex-presidente Michel Temer (MDB), autorizado pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso a não comparecer pessoalmente na oitiva em 2017.

