"Bolsonaro não saiu da fase anal", diz Marcia Tiburi

247 - A professora de Filosofia Marcia Tiburi afirmou nesta terça-feira (13) pelo Twitter que Jair Bolsonaro "não saiu da fase anal", em uma análise sobre as recentes declarações do chefe do governo federal.

Além de soltar um "caguei" em referência à CPI da Covid, Bolsonaro disse nesta terça-feira a apoiadores que é "igual ao cocô de vocês".

Para Marcia, o vocabulário de Bolsonaro "é um pedido de socorro". "Bolsonaro não saiu da fase anal. Seu vocabulário é uma denúncia de seu estado mental e físico, um pedido de socorro do menino regredido, precisando com urgência ser controlado. Se não for, ele vai destruir tudo o que ainda resta ao seu redor", escreveu.

