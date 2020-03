Bolsonaro "não tem capacidade, postura e bom senso para administrar a crise", diz Amoêdo

"Ele [Bolsonaro] definitivamente não tem capacidade, postura e bom senso para administrar a crise que nos encontramos. Cada um de nós terá que assumir uma responsabilidade ainda maior para a solução do problema", admitiu o arrependido João Amoêdo edit

247 - Mais um integrante da direita revela arrependimento em relação a Jair Bolsoanro. João Amoêdo, empresário e ex-presidente do Partido Novo,criticou Bolsonaro nas redes sociais.

Para Amoêdo, que foi candidato à eleição presidencial de 2018, Bolsonaro não tem condições de administrar a crise pela qual passa o Brasil — não apenas econômica, mas também em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Ao acompanhar a entrevista agora do presidente fica claro: ele definitivamente não tem capacidade, postura e bom senso para administrar a crise que nos encontramos. Cada um de nós terá que assumir uma responsabilidade ainda maior para a solução do problema", escreveu Amoêdo no Twitter.

"Por que, neste cenário, colocar todos os principais ministros juntos? Seria mais adequado que cada um falasse isoladamente. Mais um erro de condução", acrescentou.

Ao acompanhar a entrevista agora do presidente fica claro: ele definitivamente não tem capacidade, postura e bom senso para administrar a crise que nos encontramos. Cada um de nós terá que assumir uma responsabilidade ainda maior para a solução do problema. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) March 18, 2020

Por que, neste cenário, colocar todos os principais ministros juntos ? Seria mais adequado que cada um falasse isoladamente. Mais um erro de condução. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) March 18, 2020