Bolsonaro não vetou orçamento secreto, cuja lei foi redigida por militares

247 - Jair Bolsonaro (PL) mentiu ao afirmar, em debate na TV Bandeirantes no último domingo, 28, que vetou o orçamento secreto, afirmação que viralizou através de seus apoiadores nas redes sociais.

No debate, Bolsonaro responsabilizou o Congresso e disse que vetou – o que é verdade, considerando uma primeira tentativa. No entanto, informa o jornal O Estado de S.Paulo , o atual orçamento secreto foi gerado por militares, no gabinete do então ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. O projeto é assinado por Bolsonaro e Ramos.

O orçamento secreto foi uma forma do governo Bolsonaro comprar apoio no Congresso em troca de perder autonomia para gerenciar o dinheiro do orçamento. Em três anos, Bolsonaro entregou para o Centrão R$ 65 bilhões.

