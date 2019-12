Bolsonaro nega a realidade e diz em mensagem de Natal que Brasil fecha o ano sem denúncia de corrupção

Encarnação das “fake news”, Jair Bolsonaro fechou os olhos para o megaesquema de corrupção do seu clã familiar que acaba de ser denunciado pelo Ministério Público e usou sua mensagem de Natal para mentir aos brasileiros, dizendo que o ano termina sem denúncias de corrupção edit

247 - Em pronunciamento exibido às 20h30 desta terça-feira (24), Jair Bolsonaro disse que 2019 foi um ano especial, de “algumas conquistas”. Durante a mensagem, o presidente afirmou que tem muito a agradecer, em especial, a grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país.

Bolsonaro relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral, em 2018. “Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil”, afirmou.

Ele disse ainda que em seu primeiro ano de governo denúncias de corrupção, ignorando a realidade. “Estamos terminando 2019, sem qualquer denúncia de corrupção. O mundo voltou a confiar no Brasil. O viés ideológico deixou de existir em nossas relações comerciais”, disse ele, ignorando o escândalo das rachadinhas que atinge o seu filho Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do clã Bolsonaro.