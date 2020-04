Bolsonaro nega acordos mas faz negociações com atores da 'velha política'

Jair Bolsonaro negocia cargos com partidos de direita como PP, PL e Republicanos para obter apoio no Congresso Nacional edit

247 - Jair Bolsonaro faz discursos perante seus apoiadores de extrema-direita dizendo que não negocia com ninguém. Mas nos bastidores oferece cargos a partidos de direita integrantes do chamado do chamado centrão.

As negociações de Bolsonaro com os partidos que sua propaganda considera como da "velha política" têm em mira o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e formar uma base que lhe garanta vitórias no Parlamento.

Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, além do comando do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) ao PP e o da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) ao PSD, o governo está oferecendo também postos em estatais importantes.

Segundo parlamentares, alguns desses partidos reivindicam um posto estratégico - o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, hoje comandado por Tereza Cristina, deputada licenciada do DEM.

