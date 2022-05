Bolsonaro nega ataques a militantes do MST: 'são humildes'

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a apoiadores, na manhã desta terça-feira (3/5), que não ataca os militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), porque a cúpula do movimento tira proveito de pessoas humildes que integram o grupo.

“Eu não ataco o integrante do MST, são pessoas humildes e coitados. Se não fizerem o que a liderança quer, são violentados”, afirmou Bolsonaro. O momento foi gravado e divulgado por um canal simpatizante do governo.

Na ocasião, o chefe do Executivo federal também mencionou as ações que o governo tem feito para conceder títulos de terras: “Quando você concede os títulos para eles, de forma provisória ou definitiva, você dá cidadania para eles, que viram amigos do fazendeiro e passam a ser produtivos, via agricultura familiar”, argumenta.

