Bolsonaro nega culpa por assassinato de petista em Foz e diz que suposta facada "é cena do crime da esquerda"

247 - Jair Bolsonaro buscou se distanciar do assassinato do petista Marcelo Arruda por um terrorista bolsonarista.

O assassino, Jorge Guaranho, matou Arruda após ter gritado palavras de ordem em defesa de Bolsonaro, mas o chefe de governo disse, durante sua live semanal, nesta sexta-feira, 15, que "não consegue entender a motivação de uma violência daquelas".

A Polícia Civil do Paraná negou que o crime tenha motivação política, o que foi contestado por diversos juristas.

"Nós tivemos um episódio lamentável na semana passada. Duas pessoas trocaram tiros em Foz do Iguaçu e uma pessoa veio a falecer", disse Bolsonaro. "Lamentamos a morte, deixou viúva. O outro lado, que trocou tiros também, tá hospitalizado", acrescentou.

Violência

Bolsonaro também falou sobre a "redução de mortes" em seu governo, sem apresentar dados claros.

O Brasil registrou 47.503 mortes violentas intencionais (MVIs) em 2021, o que representou uma queda de 6,5% em relação ao ano anterior. No entanto, o Brasil é o país com maior número absoluto de homicídios do planeta e ocupa a posição de oitavo país mais violento do mundo, de acordo com ranking da UNODC, o escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Moraes

O ocupante do Palácio do Planalto também comentou o prazo estabelecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, de dois dias, para que ele se manifeste sobre um pedido feito pela oposição para proibi-lo de proferir discurso de ódio ou incitação a violência, sob o risco de ser multado em 1 milhão de reais.

Bolsonaro chamou a decisão de "falta de consideração" e disse que Moraes faz uma "covardia" no STF contra ele.

"Facada"

Durante a live, Bolsonaro também falou sobre a suposta facada que teria sofrido na reta final da campanha de 2018, em Juiz de Fora (MG). Ele acusou a esquerda, mais especificamente o PSOL, de serem os autores.

"É a cena do crime do PSOL, da esquerda", disse ele.

