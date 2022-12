Bolsonaro nega viagem nesta quarta, mas GSI libera agente para acompanhá-lo até Miami, nos EUA

Apoie o 247

247 - Em declaração à CNN Brasil nesta terça-feira (27), Jair Bolsonaro (PL) negou que viaja para a Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28). Ele também negou que promoverá um evento de despedida com alguns auxiliares no Palácio da Alvorada.

“Reunião de despedida? Fake. Também não viajo amanhã. Fake”, disse.

No entanto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, autorizou nesta quarta-feira o afastamento do país de uma funcionária do órgão, a segunda sargento Aline Amancio. Ela foi liberada para compor a equipe de segurança familiar que deve acompanhar Jair Bolsonaro durante viagem a Miami.

Segundo publicação no Diário Oficial da União (DOU), o afastamento se dará entre quarta e quinta-feira (29).

Na terça-feira (27), o “escalão avançado” do GSI partiu rumo aos Estados Unidos para preparar a chegada de Bolsonaro ao país.

