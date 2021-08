Bolsonaro nomeia Bruno Bianco como novo advogado-geral da União

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quinta-feira (5/8) que Bruno Bianco será o novo advogado-geral da União. A escolha de Bianco foi antecipada pelos colunistas Igor Gadelha e Guilherme Amado, do Metrópoles.

O novo AGU assume o posto no lugar de André Luiz Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Mendonça ainda precisa da aprovação do Senado para assumir uma cadeira na Corte. Já o nome de Bianco será publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (6/8).

