Bolsonaro nomeia ex-advogada de Lula e Lira como ministra substituta do TSE

247 - Jair Bolsonaro nomeou nesta quinta-feira (24) a advogada Maria Claudia Bucchianeri como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela já atuou na defesa do ex-presidente Lula e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Maria Claudia Bucchianeri assume o cargo após Carlos Bastide Horbach tornar-se titular da Corte depois da saída de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.

Ela virou favorita ao posto depois de receber apoio público da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos (Anajure). Bolsonaro busca maior aprovação entre os evangélicos, de olho em 2022.

