Bolsonaro nunca escondeu projeto golpista, diz Felipe Santa Cruz

247 - Felipe Santa Cruz, presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), afirmou que "só não entende quem não quer ver o projeto golpista do governo" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Esse projeto golpista do Bolsonaro... se as pessoas não entenderam isso, realmente não querem ver. Ou elas são a favor da ditadura que o Bolsonaro pretende estabelecer, ou vão ter que pagar no futuro o preço da omissão, de uma profunda ingenuidade. Me parece que esse projeto ontem se fragilizou um pouco", afirmou o advogado em entrevista concedida ao portal UOL.

