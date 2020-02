Bolsonaro: “o povo japonês é uma raça superior e nós somos inferiores”

Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) citou a palestra racista onde o jornalista Alexandre Garcia, ex-jornalista da TV Globo, compara brasileiros a japoneses. “Eu tô dizendo que o povo japonês é uma raça superior e nós, todo o resto, somos inferiores. Daqui a pouco alguém vai entrar no Supremo com uma ação de racismo reverso”, disse edit

247 - Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) citou a palestra racista onde o jornalista Alexandre Garcia, ex-jornalista da TV Globo, compara brasileiros a japoneses. O ocupante do Planalto afirmou que, apesar de ter sido criticado pela imprensa, iria falar novamente.

“Inventaram agora ‘racismo reverso’. Não sei o que é isso e vou mandar alguém estudar. Eu tô dizendo que o povo japonês é uma raça superior e nós, todo o resto, somos inferiores. Daqui a pouco alguém vai entrar no Supremo com uma ação de racismo reverso. Já imaginou ser condenado por racismo reverso? Você não pode falar mais nada, poxa. Isso é uma verdade. Eu tive no Japão já, três vezes”, disse.

Esse é o presidente que se diz "nacionalista", mas odeia o próprio povo e adora ser capacho de estrangeiros. Vira-lata é pouco para definir esse comportamento. pic.twitter.com/s2b7qRSPML — PSOL 50 (@psol50) February 8, 2020

Em vídeo, Alexandre Garcia, ex-jornalista da Globo, afirmando em palestra que, se o Brasil trocasse de população com o Japão, o país seria a “primeira potência do mundo em 10 anos”.

“Que seja possível a gente trocar de população com o Japão, que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro”, disse o jornalista, dizendo se tratar de uma hipótese.

Depois, Garcia menospreza as características naturais do Japão. “Lá eu não quero nem ver o que aconteceria”, brincou.

Garcia fez elogios ao solo, ao clima e ao litoral brasileiro. “Alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos?”, questionou, em fala que diminui os brasileiros em comparação aos asiáticos. “Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que essa responsabilidade é nossa”.