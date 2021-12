Bolsonaro oferece jantar com ritual religioso para pressionar Senado pela aprovação de André Mendonça ao Supremo

Na véspera da sabatina na CCJ do Senado, jantar no Palácio da Alvorada foi ato de pressão política com uso de ritual religioso, quando o que está em jogo é a aprovação de um nome para ocupar um posto em um dos poderes da República, que é laica edit

247 - O jantar oferecido nesta terça-feira (30) por Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada para seu candidato ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi uma exibição de força das lideranças evangélicas e um movimento de pressão sobre os senadores que vão sabatinar Mendonça nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça.

O evento, programado para receber cerca de 40 convidados, acabou reunindo 10 ministros e outros 100 parlamentares e pastores evangélicos para prestigiar o indicado de Bolsonaro ao STF, informa a jornalista Malu Gaspar no Globo.

Boa parte dos religiosos presentes haviam passado o dia no Senado, percorrendo os gabinetes em campanha pelo ministro "terrivelmente evangélico".

Bolsonaro disse que o jantar, assim como a presença de seus principais ministros, servia para mostrar o "tamanho do empenho" do Planalto pela aprovação de Mendonça.

Além dos ministros evangélicos, como Damares Alves (Família e Direitos Humanos), Onyx Lorenzoni (Trabalho), Fabio Faria (Comunicações) e Milton Ribeiro (Educação), compareceram também não-evangélicos, como Paulo Guedes (Economia), Flávia Arruda (Secretaria de Governo), Ciro Nogueira (Casa Civil), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Wagner Rosário (CGU) e Anderson Torres (Justiça).

Pastores rezaram e cantaram o hino "Grandioso és tu" ao piano do Alvorada. A pressão por Mendonça, porém, não se encerrou com o jantar. Está marcado para 8h desta quarta-feira um culto da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso com show da cantora gospel Aline Barros. A sabatina de Mendonça na CCJ começa às 9h.

