Bolsonaro pagou Rivotril com cartão corporativo da Presidência

247 - Os gastos de Jair Bolsonaro (PL) no cartão corporativo da Presidência da República continuam surpreendendo. Além dos lanches que ele disponibilizava a seus apoiadores que o acompanhavam nas motociatas em todo o país, notas fiscais analisadas pela organização Fiquem Sabendo, especializada em acesso à informação pública, mostram que o povo brasileiro arcou com todo tipo de despesa da família Bolsonaro.

De acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles, o cartão da Presidência foi usado para comprar na Drogaria do Povo, na Asa Norte, em Brasília, o antidepressivo Lexapro e o antiansiolítico Rivotril. Este último é indicado para tratar transtornos do pânico e transtornos de ansiedade, entre outros.

Bolsonaro também fez farra com cartão ao comprar com dinheiro do contribuinte dezenas de quilos de filé mignon, além de Nutella e frutas nobres.

