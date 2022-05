Bolsonaro participa de almoço com ruralistas em busca de financiamento para campanha

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro encontrou-se com ruralistas em uma reunião fora da agenda oficial no último sábado (21) com o objetivo de atrair financiadores para a sua campanha de reeleição.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, o almoço aconteceu na mansão pertencente ao empresário Fernando Marques, dono da União Química e foi divulgado em grupos de Whatsapp por nomes de peso entre os ruralistas, como o empresário Maurício Tonhá, dono da leiloeira de gado Estância Bahia.

“O evento tinha na plateia o cacique do PL, Valdemar Costa Neto, e produtores dispostos a financiar Bolsonaro. Eles fazem parte do mesmo grupo de Bruno Scheid, que, como mostrou o Estadão, esteve no Palácio do Planalto pelo menos 11 vezes desde setembro de 2021, e foi apontado como arrecadador de doações para Bolsonaro”, destaca a reportagem.

