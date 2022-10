Bolsonaro participa de evento paralelo em Aparecida e preocupa arcebispo da cidade

Arcebispo Dom Orlando Brandes divulgou nota dizendo temer tumultos com a visita de Bolsonaro, já que ele irá a um evento paralelo às celebrações oficiais da igreja católica edit

Rede Brasil Atual - O presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Aparecida (SP) nesta quarta-feira (12), dia em que se comemora a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A participação do presidente será em um evento paralelo às celebrações oficiais da igreja católica. Por essa razão, o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, divulgou nota em que teme tumultos com a visita de Bolsonaro, já que a presença dele não está inscrita nas celebrações oficiais.

“É importante reforçar que esta atividade não é organizada pelo Santuário Nacional, tampouco tem anuência do Arcebispo de Aparecida. É relevante também frisar que, embora tenha sido programada para acontecer no mesmo horário da Consagração a Nossa Senhora Aparecida, que há 65 anos tradicionalmente é rezada neste horário, a iniciativa é de um grupo independente, que não tem qualquer relação com o Santuário Nacional e sua programação oficial para este dia”, afirma Dom Orlando Brandes na nota.

Segundo o blog do jornalista Ricardo Noblat no site Metrópoles, Bolsonaro “aceitou convite da do grupo Centro Dom Bosco, de Brasília, um movimento católico conservador, para rezar publicamente com eles o Santo Rosário”.

A estratégia de Bolsonaro ao ir a Aparecida é tentar melhorar sua imagem perante os católicos. Pesquisa sobre a corrida presidencial neste segundo turno apresentada nessa segunda-feira (10) pelo Ipec mostra que o atual presidente tem 34% de preferência nesse segmento do eleitorado, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concentra 60% de preferência.

Confira a íntegra da nota de Dom Orlando Brandes

"A Festa de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, organizada pelo Santuário Nacional, sob a supervisão do Arcebispo de Aparecida e dos Missionários Redentoristas, tradicionalmente é destino anual de milhares de devotos. A programação para acolher estes peregrinos é idealizada para homenagear a Virgem Maria, sempre apontando para Jesus, único redentor da humanidade.

Ao longo de todo o dia 12 de outubro, 7 missas serão celebradas na Basílica de Aparecida, tendo como ponto alto a Missa Solene das 9h. Durante o dia, ainda acontece a tradicional Consagração a Nossa Senhora Aparecida, às 15h, e a Procissão Solene, às 18h.

Nesta segunda-feira (10), o Cerimonial da Presidência da República informou que o Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende participar das comemorações, estando presente em uma das Missas programadas. Como nos anos anteriores, o Santuário Nacional organizará a acolhida ao Presidente nas melhores práticas que um Chefe de Estado requer, mas também buscando garantir que a rotina dos peregrinos não seja impactada pelas condições que a visita exige.

Posteriormente, chegou ao conhecimento do Santuário Nacional que também consta na agenda do Presidente a participação em um Terço que será rezado na cidade de Aparecida.

Assim, é importante reforçar que esta atividade não é organizada pelo Santuário Nacional, tampouco tem anuência do Arcebispo de Aparecida. É relevante também frisar que, embora tenha sido programada para acontecer no mesmo horário da Consagração a Nossa Senhora Aparecida, que há 65 anos tradicionalmente é rezada neste horário, a iniciativa é de um grupo independente, que não tem qualquer relação com o Santuário Nacional e sua programação oficial para este dia.

Nas melhores expectativas de que a Festa da Padroeira do Brasil seja tempo de honras à Jesus e a sua Mãe, desejamos que os devotos possam vivenciar plenamente os momentos que para eles foram planejados.

Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida"

