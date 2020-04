Bolsonaro participou por videochamada de carreata que ameaçou Doria de morte

Fórum - O presidente Jair Bolsonaro realizou uma videochamada com um dos participantes da carreata deste sábado (11) na Avenida Paulista, em São Paulo. Sob os gritos de “mito”, bolsonaristas se aglomeraram para ver o presidente na tela de um celular, enquanto o responsável pela ligação aproximava o aparelho do rosto das pessoas e filmava o restante do ato.

Um dos vídeos mostra um bolsonarista ameaçando de morte o governador do estado, João Doria (PSDB). “Você vai morrer, filho da puta. É isso que vai acontecer. A gente vai na sua casa e vai quebrar sua casa inteira. É isso que o pessoal quer falar para você”, gritou o homem em um microfone, enquanto a carreata passa a seu lado na avenida.

