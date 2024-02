Bolsonaro pede afastamento de Moraes do processo da tentativa de golpe

Apoie o 247

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, das investigações sobre a narrativa golpista promovida pela cúpula do governo Bolsonaro.

De acordo com informações do portal Metrópoles, em petição enviada ao presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso, nesta quarta-feira (14), seus advogado protocolaram uma arguição de impedimento contra Moraes. A defesa ainda inclui na petição que além de ficar impedido de processar e julgar no caso da tentativa do golpe de Estado, Moraes também deveria apresentar uma declaração de nulidade de todos os atos feitos.

