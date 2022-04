Bolsonaro pede ao STF arquivamento de inquérito sobre prevaricação no caso Covaxin

Inquérito investiga se houve prevaricação de Jair Bolsonaro (PL) no caso envolvendo corrupção para aquisição da vacina Covaxin contra a Covid-19 edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Advocacia-Geral da União (AGU), chefiada por Bruno Bianco, recorreu, nesta terça-feira, 5, contra a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso sobre possível prevaricação de Jair Bolsonaro (PL) sobre corrupção para aquisição da vacina Covaxin contra a Covid-19.

Weber negou o pedido de arquivamento do inquérito que investiga o caso. Bianco pede que a ministra reconsidere a decisão individual e reforça o pedido de arquivamento, pedindo, se não for possível reconsiderar, que o inquérito seja analisado pelo plenário do STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE