Bolsonaro pede para Pazuello não ser punido e agrava crise militar

O pedido de Jair Bolsonaro foi feito ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, durante viagem dos dois à cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A instituição militar, no entanto, vê como insuficiente a ideia de o general Eduardo Pazuello ir à reserva como uma forma de diminuir a crise entre a categoria e o Planalto edit