“Bolsonaro pela primeira vez pode estar acertando alguma coisa no seu governo”, diz senador Jean Paul Prates (PT-RN)

O senador defendeu a medida do presidente, que, segundo ele, busca contrariar acionistas minoritários que têm como interesse a manutenção da política de preços. "Ele diz quer dar um jeito na questão do combustível e que pode usar a empresa estatal com todo cuidado". Assista edit

247 - Em entrevista à TV 247, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) defendeu a intervenção de Jair Bolsonaro na Petrobras. O senador argumenta que a nomeação de Joaquim Silva e Luna visa contrariar acionistas minoritários e "dar um jeito" na questão do combustível.

"Existem movimentos de acionistas minoritários, junto à CVM e outros órgãos, até ameaçando com processos, como aqueles que a Petrobras pagou aos acionistas americanos durante a Lava Jato", disse o senador.

Ele explicou o papel do acionista majoritário, ou seja, o governo: "Nesse caso é diferente. Não há investigação. Simplesmente o acionista majoritário está direcionando a empresa para o que ele acha ser importante".

Prates defendeu a intervenção como forma de garantir uma solução para a questão do preço dos combustíveis: "No frigir dos ovos é o seguinte, Bolsonaro pela primeira vez pode estar acertando alguma coisa no seu governo. Ele diz quer dar um jeito na questão do combustível e que pode usar a empresa estatal com todo cuidado", concluiu o senador.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.