Bolsonaro perde apoio crucial dos caminhoneiros em meio à tentativa de mobilizar manifestação na Paulista

Blog do Esmael - A base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) está enfrentando uma reviravolta surpreendente, com os caminhoneiros, que o idolatraram durante as eleições de 2018 agora se distanciando do capitão. A notícia, inicialmente reportada por O Globo, revela um cenário desfavorável para Bolsonaro, especialmente em relação à manifestação convocada por ele no final do mês, em São Paulo.

Segundo Lauro Jardim, colunista do Globo, os caminhoneiros, que desempenharam um papel crucial no apoio a Bolsonaro durante as eleições de 2018, agora estão hesitantes em aderir à manifestação convocada pelo ex-presidente. Wallace Landim Chorão, presidente da Abrava, afirma que a adesão não será generalizada e que a paralisação tão esperada não deve ocorrer.

