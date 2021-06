Bolsonaro perdeu 53% dos eleitores e a maioria voltou para Lula

247 - Pesquisa inédita feita entre os dias 17 e 21 de junho com 2002 pessoas de todos os estados do país pelo Ipec, o sucessor do Ibope Inteligência, revela a forte erosão do apoio eleitoral de Jair Bolsonaro: 43% dos que votaram nele em 2018 declaram que não votam mais nele.

Esta mesma pesquisa revela que 26% dos eleitores que votaram em Bolsonaro declaram agora que votariam em Lula em 2022.

O perfil socioeconômico que declarou intenção de trocar Bolsonaro por Lula indica que é o eleitorado de Lula que está de volta. São pessoas com ensino fundamental, moradores do Nordeste, residentes no interior, com renda familiar de até um salário mínimo, em municípios de até 50 mil habitantes e as que se autodeclaram pretas e pardas. As informações são da coluna de Lauro Jardim, o Globo

Na sua primeira pesquisa eleitoral, divulgada na última sexta-feira (25), o Ipec cravou que se as eleições fossem agora, Lula ganharia no primeiro turno. O ex-presidente tem 49% das intenções de voto, contra 23% do atual ocupante do Palácio do Planalto.



