Bolsonaro planeja fazer protesto nos EUA durante estadia de Lula no país

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Jair Bolsonaro (PL) articula com aliados a realização de protestos contra o presidente Lula (PT), nos Estados Unidos, para onde o petista deve viajar na próxima sexta-feira (10).

Em conversas obtidas pela coluna de Daniel Cesar, do IG, é percebido o objetivo de mostrar para o mundo que o petista supostamente não é tão querido quanto pensam. “Vamos fazer com ele pior do que faziam comigo”, afirma Bolsonaro em uma das mensagens.

O ex-presidente quer a mobilização de apoiadores que moram nos EUA para receber Lula no protesto. A proposta é que o grupo atinja o petista sem parecer que é favorável a Bolsonaro.

“Tem que ir todo mundo descaracterizado e sem a camisa da seleção”, lembra um deles, já que o intuito é fingir que a sociedade está insatisfeita, e não apenas a oposição.

Nessa empreitada, Bolsonaro conta com ajuda de aliados que residem no país norte-americano, como:

O pastor André Valadão, líder global da Igreja Batista da Lagoinha;

Allan dos Santos, blogueiro fugitivo e procurado pela Polícia Federal

Caso o protesto ganhe algum destaque, Bolsonaro já tem uma ideia do que fazer: gravar um vídeo para as redes sociais dizendo que vive tranquilamente nos EUA desde antes do fim do mandato enquanto Lula sequer consegue caminhar por lá.

O grupo já planeja como irá furar o esquema de segurança e chegar o mais próximo possível do atual presidente. Resta apenas saber onde as manifestações acontecerão:

Na Blair House, residência oficial cedida para convidados – e onde Lula deve se hospedar; ou nas proximidades do encontro entre ele e o presidente norte-americano, Joe Biden.

Bolsonaro se encontra nos EUA desde 30 de dezembro, dois dias antes de terminar o mandato como chefe do Executivo.

A estadia dele em meio a sérios acontecimentos no Brasil foi descrita como um “espetáculo bizarro” pela revista Time, uma das publicações mais influentes do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.