Bolsonaro pode aparecer em nova rodada de denúncias da PGR sobre 8/1, diz Noblat

247 - Com o fim do recesso do Judiciário, a Procuradoria-Geral da República (PGR) está ampliando seus esforços para dar início a uma nova rodada de denúncias sobre a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro do ano passado e a expectativa é que o foco esteja nos responsáveis intelectuais e financiadores dos ataques à democracia e às instituições. Segundo a coluna do jornalista Ricardo Noblat, do Metrópoles, “é aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entra. Ele é um dos investigados no inquérito das manifestações antidemocráticas e a expectativa é que ele esteja na lista dos autores intelectuais destacada pela PGR”.

Ainda conforme a reportagem, embora não haja uma data precisa para a apresentação das denúncias, agentes da Polícia Federal (PF) afirmam que já existem provas suficientes para encaminhar o caso à PGR e ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em dezembro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou o primeiro potencial financiador dos atos antidemocráticos. O denunciado, residente em Londrina (PR), é acusado de desembolsar R$ 59,2 mil para fretar quatro ônibus, levando 108 pessoas a Brasília.

As acusações enfrentadas pelo financiador incluem associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. As penas acumuladas podem ultrapassar 30 anos de prisão, superando os 17 anos padrões destinados aos golpistas executores da tentativa de golpe.

