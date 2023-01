"Bolsonaro pode e deve ser preso e também pode e deve se tornar inelegível", diz Marco Aurélio de Carvalho

Apoie o 247

247 - O advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser preso e ficar inelegível pelos crimes cometidos durante o exercício de seu mandato à frente do Executivo Federal. “Se a Justiça brasileira agir da forma como a Constituição determina, Bolsonaro pode e deve ser preso e também pode e deve se tornar inelegível”, disse o jurista ao jornal O Estado de S. Paulo.

“Ele se envolveu em uma série de escândalos, abusou do poder econômico, do poder político e do poder religioso para tentar vencer as últimas eleições”, completou. Na quarta-feira (4), o Prerrogativas anunciou que irá aderir ao movimento “sem anistia", visando a responsabilização do ex-mandatário por eventuais crimes cometidos no exercício da Presidência, entre 2019 e 2022, com destaque para o período da pandemia de Covid-19.

“Não se trata de perseguição ou revanchismo. Temos de concentrar todos os esforços na tentativa de reconstruir e reconciliar o País, mas não podemos em hipótese nenhuma passar a mensagem de que vamos ter um comportamento condescendente em relação a governantes que cometeram crimes. Ele tem de ser responsabilizado pelos crimes que cometeu, por justiça e reparação. É um efeito pedagógico”, afirmou Carvalho.

“Não queremos excessos ou abusos contra Bolsonaro, mas ele tem de responder pelos crimes que cometeu”, ressaltou mais à frente.

