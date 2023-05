"Bolsonaro pode estar perto de perder a liberdade", diz Eugênio Aragão

"Com a prisão preventiva de Mauro Cid, as investigações sobre desmandos do governo de Bolsonaro assumem um novo patamar", avalia o ex-ministro edit

247 - “Com a prisão preventiva de Mauro Cid, as investigações sobre desmandos do governo de Bolsonaro assumem um novo patamar. A suposta falsificação de dados vacinais para o então presidente não vacinado viajar aos Estados Unidos é notícia gravíssima que insere o ex-chefe do governo na seara de crimes contra a Administração": a análise é do ex-ministro da Justiça e jurista Eugênio Aragão.

Para ele, se confirmadas as denúncias, “chega-se perto de medida constritiva de liberdade contra Bolsonaro".

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Federal prendeu o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) por suspeita de inserir dados falsos sobre a vacinação de Covid-19 no Ministério da Saúde. A Operação Venire prendeu outros cinco envolvidos no escândalo.

De acordo com a Polícia Federal, há fortes indícios de falsificação do certificado de vacinação de Bolsonaro, familiares e auxiliares para a entrada nos Estados Unidos, driblando as exigências da imunização obrigatória.

