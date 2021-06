Bolsonaro pode ficar inelegível se continuar mentindo sobre sistema eleitoral brasileiro

247 - Magistrados afirmam que chegou a hora de pôr um ponto final no comportamento de Bolsonaro, que espalha notícias falsas sobre o sistema eleitoral. Caso ele continue mentindo a esse respeito, poderá enfrentar problemas mais sérios na Justiça e até ficar inelegível em 2022.

O TSE ( Tribunal Superior Eleitoral) abriu procedimento para obrigar autoridades a apresentar provas sempre que relatarem problemas no processo de votação.

O corregedor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Felipe Salomão, deu 15 dias para que Jair Bolsonaro apresente as provas que diz ter sobre uma suposta fraude no sistema eletrônico de votações de 2018. Essa iniciativa conta com amplo apoio de ministros da corte eleitoral e do STF (Supremo Tribunal Federal), informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Bolsonaro espalha a notícia falsa de que foi vítima de fraudes que o impediram de ganhar no primeiro turno em 2018, mas nunca apresentou provas. A opinião geral entre altos magistrados é de que ele não tem provas e reafirmam que o sistema eletrônico é considerado um dos mais seguros do mundo.

Um dos magistrados afirma que a iniciativa de Salomão traça uma linha divisória que Bolsonaro não deveria ultrapassar.

