Bolsonaro pode pegar mais de 46 anos de prisão se condenado no inquérito das fake news

247 - Jair Bolsonaro poderá ser punido com 46 anos e meio de prisão, além do pagamento de multa, caso seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das fake news, diz o jornalista Guilherme Amado, no Metrópoles. Ao acolher a notícia-crime impetrada esta semana pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Alexandre de Moraes listou 11 possíveis crimes que teriam sido cometidos pelo chefe do Executivo.

Os crimes listados Moraes são de calúnia; difamação; injúria; incitação ao crime; apologia ao crime ou criminoso; associação criminosa e denunciação caluniosa, além de outros três que teriam sido cometidos no âmbito da Lei de Segurança Nacional: tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito; fazer, em público, propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; e incitar à subversão da ordem política ou social.

Ainda conforme Moraes, Bolsonaro também teria infringido o Código Eleitoral.

